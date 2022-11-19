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Окупанти усунули "мера" Енергодару, - ЗМІ

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Субота 19 листопада 2022 23:49
Окупанти усунули "мера" Енергодару, - ЗМІ Фото: Олександр Волга (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади "мера".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Колаборанта усунули за рішенням окупаційного "губернатора" захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького.

Він же і тепер буде "тимчасово виконувачем обов'язків мера" Енергодару замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС.

Також екс-"меру" заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області.

Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі 15 листопада підірвали підсобника російських окупантів Дмитра Трухіна - колаборант потрапив до лікарні у тяжкому стані.

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