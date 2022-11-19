Окупанти усунули "мера" Енергодару, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади "мера".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Колаборанта усунули за рішенням окупаційного "губернатора" захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького. Він же і тепер буде "тимчасово виконувачем обов'язків мера" Енергодару замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС. Також екс-"меру" заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області. Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.