Окупанти усунули "мера" Енергодару, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади "мера".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Колаборанта усунули за рішенням окупаційного "губернатора" захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького.
Він же і тепер буде "тимчасово виконувачем обов'язків мера" Енергодару замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС.
Також екс-"меру" заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області.
Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі 15 листопада підірвали підсобника російських окупантів Дмитра Трухіна - колаборант потрапив до лікарні у тяжкому стані.
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