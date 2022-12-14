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Оккупанты назначили работника "Росатома" новым гауляйтером Энергодара

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Запорожская область, Среда 14 декабря 2022 18:20
Оккупанты назначили работника "Росатома" новым гауляйтером Энергодара Фото: оккупанты назначили работника "Росатома" новым гауляйтером Энергодара (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты назначили новым "руководителем" временно захваченного Энергодара работника "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Пропагандистские каналы оккупантов в Энергодаре сегодня публично представили очередного (кажется, уже пятого по счету) гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Этим недальновидным беднягой стал работник "Росатома" Эдуард Сеновоз", - написал Орлов.

Мэр города добавил, что сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно творятся преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно.

"А кроме того, стоит упомянуть "правление" его предшественников за прошедшие 9 месяцев, чтобы понять: карьера будет может и яркой, но краткосрочной и бесславной", - отметил он.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре представителя российской псевдо-власти Александра Волгу сняли с должности "мэра".

Также ранее мы писали, что представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, которые были назначены на зарплаты украинскому персоналу.

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