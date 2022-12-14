Оккупанты назначили работника "Росатома" новым гауляйтером Энергодара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Пропагандистские каналы оккупантов в Энергодаре сегодня публично представили очередного (кажется, уже пятого по счету) гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Этим недальновидным беднягой стал работник "Росатома" Эдуард Сеновоз", - написал Орлов.

Мэр города добавил, что сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно творятся преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно.

"А кроме того, стоит упомянуть "правление" его предшественников за прошедшие 9 месяцев, чтобы понять: карьера будет может и яркой, но краткосрочной и бесславной", - отметил он.