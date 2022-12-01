Представники "Росатому" на ЗАЕС розкрадають кошти, які виділили на персонал, - ГУР
Представники "Росатому" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, які були призначені на зарплати українському персоналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Представники корпорації "Росатом" відмивають гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи, а саме корпоративні картки на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у розвідці, реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому".
ГУР повідомляє, що наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадирівці" з батальйону "Ахмат". Їхнє головне завдання - залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.
"У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару", - додали у розвідці.
Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".
Нагадаємо, що співробітників окупованої Запорізької АЕС просять не працювати на ворога та не підписувати контракти з Росією.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни заборонили частині робітників ЗАЕС заходити на станцію через відмову підписувати контракти з "Росатомом".
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