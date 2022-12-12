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Окупанти призивають жінок для поповнення бойових втрат, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти призивають жінок до поповнення бойових втрат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти хочуть поповнити бойові втрати за рахунок жінок. Їх уже призивають в лави військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"З метою поповнення втрат у живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу в рамках мобілізації призивають жінок", - зазначають у Генштабі.

Українське військове командування додає, що 28 жінок уже було призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

Також ми писали, що для поповнення втрат окупанти запланували достроковий випуск курсантів з вузів РФ.

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