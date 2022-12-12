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Оккупанты призывают женщин для пополнения боевых потерь, - Генштаб

Иллюстративное фото: оккупанты призывают женщин для пополнения боевых потерь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты хотят пополнить боевые потери за счет женщин. Их уже призывают в ряды войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"В целях пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса в рамках мобилизации призывают женщин", - отмечают в Генштабе.

Украинское военное командование добавляет, что 28 женщин уже были призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом города Донецк.

Напомним, ранее стало известно, что Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Также мы писали, что для пополнения потерь оккупанты запланировали досрочный выпуск курсантов из вузов РФ.

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