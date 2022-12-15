Окупанти призивають офіцерів-пенсіонерів для поповнення втрат, - Генштаб

У російські війська активно призиваються офіцери пенсійного віку для поповнення втрат командної ланки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Для поповнення поточних втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими у запас командирами та навіть офіцерами у відставці", - йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що незважаючи на вік та стан здоров'я, їх після мобілізації направляють у район ведення бойових дій.