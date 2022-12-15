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Окупанти призивають офіцерів-пенсіонерів для поповнення втрат, - Генштаб

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Четвер 15 грудня 2022 19:20
Окупанти призивають офіцерів-пенсіонерів для поповнення втрат, - Генштаб Фото: окупанти закликають офіцерів-пенсіонерів для поповнення втрат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російські війська активно призиваються офіцери пенсійного віку для поповнення втрат командної ланки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Для поповнення поточних втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими у запас командирами та навіть офіцерами у відставці", - йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що незважаючи на вік та стан здоров'я, їх після мобілізації направляють у район ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області родичі загиблих бойовиків не одержують виплат та інших фінансових компенсацій.

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