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Оккупанты призывают офицеров-пенсионеров для восполнения потерь, - Генштаб

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Четверг 15 декабря 2022 19:20
Оккупанты призывают офицеров-пенсионеров для восполнения потерь, - Генштаб Фото: оккупанты призывают офицеров-пенсионеров для восполнения потерь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российские войска активно призываются офицеры пенсионного возраста для восполнения потерь командного звена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Для пополнения текущих потерь оккупанты вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас командирами и даже офицерами в отставке", - говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что несмотря на возраст и состояние здоровья, их после мобилизации направляют в район ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.

Также мы писали, что на временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.

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