Окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку

Депортація українців на тимчасово окупованих територіях України триває. Наразі росіяни примусово вивезли 40 селян з Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Загарбники на сході вдаються до відверто примусових заходів, вивозячи місцевих мешканців на підконтрольні Росії території. У південних регіонах вони діють інакше: депортація тут здійснюється як "евакуація". Тобто росіяни навмисно створюють нестерпні умови перебування у тому чи іншому населеному пункті, при цьому виїзд з цих районів у бік України заборонено.
"Зокрема в смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців у невідомому напрямку", - повідомляє ЦНС, посилаючись на місцеве підпілля.
Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливістю залишити ці регіони і виїхати на підконтрольні Україні території.
Російські окупанти постійно примусово вивозять українців на територію Росії. Так, нещодавно вони депортували жителів Каховського району Херсонської області.
Жорстоко і цинічно російська влада під час окупації депортує українських дітей - наразі їх кількість становить 11 тисяч.
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