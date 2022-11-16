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Оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении

Фото: Россия принудительно вывозит на свою территорию украинцев из временно оккупированных районов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Депортация украинцев на временно оккупированных территориях Украины продолжается. В настоящее время россияне принудительно вывезли 40 селян из Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Захватчики на востоке предпринимают откровенно принудительные меры, вывозя местных жителей на подконтрольные России территории. В южных регионах они действуют иначе: депортация здесь осуществляется как "эвакуация". То есть россияне намеренно создают невыносимые условия пребывания в том или ином населенном пункте, при этом выезд из этих районов в сторону Украины запрещен.

"В частности, в пгт Марковка оккупанты, проводя фильтрационные мероприятия, посадили в автобус и принудительно вывезли 40 местных жителей в неизвестном направлении", - сообщает ЦНС, ссылаясь на местное подполье.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности покинуть эти регионы и выехать на подконтрольные Украине территории.

Российские оккупанты постоянно принудительно вывозят украинцев на территорию России. Например, недавно они депортировали жителей Каховского района Херсонской области.

Жестоко и цинично российские власти во время оккупации депортируют украинских детей - их количество составляет 11 тысяч.

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эвакуация