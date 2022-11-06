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Виселяють та мародерять. Росіяни депортують жителів Каховського району

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Херсонська область, Неділя 06 листопада 2022 15:22
Виселяють та мародерять. Росіяни депортують жителів Каховського району Фото: окупанти почали депортувати жителів Каховського району (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують депортацію жителів Херсонської області. Так звану "евакуацію" оголосили у Каховському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти заявили про "евакуацію" 15-кілометрової ділянки вздовж лівого берега Дніпра. З 6 листопада росіяни почали примусово депортувати жителів Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад.

У першу чергу окупанти виселяють українців з населених пунктів вздовж Дніпра, де активно будуть лінію оборони. Російські солдати вдираються до помешкань, розміщуються там та мародерять.

Крім того, аби змусити українців до виселення росіяни вивозять з міст медичне обладнання.

"З Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки вивезено усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти змушують жителів Херсона та інших населених пунктів до так званої "евакуації". При цьому росіяни активно грабують будинки у Херсоні та шукають тих, хто не "евакуювався" з міста.

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