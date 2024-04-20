UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти примушують студентів робити окопні свічки, - ЦНС

Фото: окупанти примушують студентів робити окопні свічки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях військові Російської Федерації вдаються до примусу щодо місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, представники слідчого комітету РФ повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.

Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу.

Центр національного спротиву зауважив, що кожен очільник, який допомагає окупантам в такій практиці, понесе покарання.

 

Життя дітей на окупованих територіях

РБК-Україна повідомляло, що російські терористи агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Російської Федерації.

Крім того, у школах на окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей. Метою таких "перевірок" є виявлення проукраїнської позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти