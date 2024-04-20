По данным центра, представители следственного комитета РФ сообщили руководителям техникумов, что все студенты должны делать окопные свечи согласно плану.

Все это подается кремлевской пропагандой как общественная инициатива. Зато принудительное производство засчитывается как зачет, а прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение.

Центр национального сопротивления отметил, что каждый руководитель, который помогает оккупантам в такой практике, понесет наказание.