Окупанти примушують студентів робити окопні свічки, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях військові Російської Федерації вдаються до примусу щодо місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За даними центру, представники слідчого комітету РФ повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.
Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу.
Центр національного спротиву зауважив, що кожен очільник, який допомагає окупантам в такій практиці, понесе покарання.
Життя дітей на окупованих територіях
РБК-Україна повідомляло, що російські терористи агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Російської Федерації.
Крім того, у школах на окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей. Метою таких "перевірок" є виявлення проукраїнської позиції.
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