На тимчасово окупованих територіях військові Російської Федерації вдаються до примусу щодо місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, представники слідчого комітету РФ повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.

Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу.

Центр національного спротиву зауважив, що кожен очільник, який допомагає окупантам в такій практиці, понесе покарання.