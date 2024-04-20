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Окупанти примушують студентів робити окопні свічки, - ЦНС

Україна, Субота 20 квітня 2024 16:54
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Окупанти примушують студентів робити окопні свічки, - ЦНС Фото: окупанти примушують студентів робити окопні свічки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях військові Російської Федерації вдаються до примусу щодо місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, представники слідчого комітету РФ повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.

Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу.

Центр національного спротиву зауважив, що кожен очільник, який допомагає окупантам в такій практиці, понесе покарання.

Життя дітей на окупованих територіях

РБК-Україна повідомляло, що російські терористи агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Російської Федерації.

Крім того, у школах на окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей. Метою таких "перевірок" є виявлення проукраїнської позиції.

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