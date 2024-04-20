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Оккупанты заставляют студентов делать окопные свечи, - ЦНС

Украина, Суббота 20 апреля 2024 16:54
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Оккупанты заставляют студентов делать окопные свечи, - ЦНС Фото: оккупанты заставляют студентов делать окопные свечи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях военные Российской Федерации прибегают к принуждению в отношении местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, представители следственного комитета РФ сообщили руководителям техникумов, что все студенты должны делать окопные свечи согласно плану.

Все это подается кремлевской пропагандой как общественная инициатива. Зато принудительное производство засчитывается как зачет, а прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение.

Центр национального сопротивления отметил, что каждый руководитель, который помогает оккупантам в такой практике, понесет наказание.

Жизнь детей на оккупированных территориях

РБК-Украина сообщало, что российские террористы агитируют сирот из интернатов оккупированных территорий служить в пользу Российской Федерации.

Кроме того, в школах на оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты проверяют телефоны детей. Целью таких "проверок" является выявление проукраинской позиции.

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