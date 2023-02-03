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Окупанти прибрали з Чорного моря усі кораблі з "Калібрами"

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П'ятниця 03 лютого 2023 15:39
Окупанти прибрали з Чорного моря усі кораблі з "Калібрами" Фото: окупанти прибрали з Чорного моря усі кораблі з "Калібрами" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська станом на 3 лютого продовжують утримувати в Чорному морі 9 військових кораблів, проте носіїв крилатих ракет там не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Тим часом у Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що Росія вивела до Чорного моря десяток кораблів. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносія.

Також раніше речник Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк припустила, що Росія може готуватися до нової ракетної атаки . Про це свідчать маневри ворога у Чорному морі.

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