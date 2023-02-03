Оккупанты убрали из Черного моря все корабли с "Калибрами"

Российские войска по состоянию на 3 февраля продолжают держать в Черном море 9 военных кораблей, однако носителей крылатых ракет там не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Тем временем в Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Россия вывела в Черное море десяток кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Также ранее спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что Россия может готовиться к новой ракетной атаке. Об этом свидетельствуют маневры врага в Черном море.

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