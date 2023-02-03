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У Чорному морі з'явився ще один ракетоносій: скільки "Калібрів" ворог тримає напоготові

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 08:44
У Чорному морі з'явився ще один ракетоносій: скільки "Калібрів" ворог тримає напоготові Фото: Росія вивела у Чорне море два ракетоносії (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море десяток кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова в Telegram.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів 2 надводних носії "Калібрів"", - зазначив він.

Загальний залп може складати 16 ракет типу "Калібр".

Також Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.

"Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - попередив військовий.

Варто зазначити, що вчора РФ тримала у Чорному морі лише один ракетоносій.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк припустила, що Росія може готуватися до нової ракетної атаки. Про це свідчать маневри ворога у Чорному морі.

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