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Окупанти прагнуть ізолювати Покровськ: ЗСУ тримають оборону попри чисельну перевагу ворога

Вівторок 15 липня 2025 09:15
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Окупанти прагнуть ізолювати Покровськ: ЗСУ тримають оборону попри чисельну перевагу ворога Ілюстративне фото: окупанти прагнуть ізолювати Покровськ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Окупанти хочуть ізолювати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Наразі противник, намагався прорвати оборону в районах населених пунктів:

  • Степанівка;
  • Володимирівка;
  • Миколаївка;
  • Шевченко Перше.

Водночас, з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації, загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Федорівки, Лисівки та Шевченка. Одночасно були атаковані наші позиції біля Удачного, Олексіїівки, Новопавлівки та Філії.
Окупанти прагнуть ізолювати Покровськ: ЗСУ тримають оборону попри чисельну перевагу ворога

"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - розповіли в ОСУВ.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ та Покровський напрямок на сході України залишаються одними з найгарячіших точок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про інтенсивні бої в цьому районі.

Водночас, ще на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ситуацію на Покровському напрямку вдалось стабілізувати.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - заявив тоді Сирський.

Він наголосив, що українські військові змогли втримати ситуацію під контролем, а на окремих ділянках навіть перехопити тактичну ініціативу.

За даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Також ми писали, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

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Покровськ Війна в Україні
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