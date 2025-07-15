Оккупанты стремятся изолировать Покровск: ВСУ держат оборону, несмотря на численное превосходство врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - рассказали в ОСУВ.

В то же время, с целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации, захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Новоукраинки, Чунишино, Звирово, Федоровки, Лисовки и Шевченко. Одновременно были атакованы наши позиции возле Удачного, Алексеевки, Новопавловки и Филиала.

Сейчас противник, пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов:

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. За последние дни Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал об интенсивных боях в этом районе.

В то же время, еще в начале мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - заявил тогда Сырский.

Он отметил, что украинские военные смогли удержать ситуацию под контролем, а на отдельных участках даже перехватить тактическую инициативу.

По данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Также мы писали, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

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