Окупанти "позують" для супутників НАТО. У ЗСУ висміяли поведінку російських військових
Окупанти на аеродромі "Енгельс" вишикувалися на морозі, щоб потрапити в об'єктиви розвідувальних супутників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Збройних сил України.
Як повідомляється, окупанти дві години стояли на морозі всім особовим складом аеродрому, щоб потрапити до об'єктиву супутника НАТО. І все це через пропаганду.
"Нечасто весь особовий склад російської військової частини у парадній формі зустрічає розвідувальний супутник НАТО. Поважають...", - висміяли поведінку російських військових у ЗСУ.
Нагадаємо, що останнім часом на російських авіабазах почалися вибухи. Зокрема, такі інциденти були зафіксовані на авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво". Після стало відомо, що росіяни перемістили з "Дягілєво" 10 своїх літаків, якими вони, зокрема, випускають ракети по містах України.
Раніше ми писали, що літак гасили пожежники: з'явилися нові знімки наслідків удару по аеродрому "Енгельс".
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