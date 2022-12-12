Окупанти "позують" для супутників НАТО. У ЗСУ висміяли поведінку російських військових

Окупанти на аеродромі "Енгельс" вишикувалися на морозі, щоб потрапити в об'єктиви розвідувальних супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Збройних сил України.

Як повідомляється, окупанти дві години стояли на морозі всім особовим складом аеродрому, щоб потрапити до об'єктиву супутника НАТО. І все це через пропаганду.

"Нечасто весь особовий склад російської військової частини у парадній формі зустрічає розвідувальний супутник НАТО. Поважають...", - висміяли поведінку російських військових у ЗСУ.