Оккупанты "позируют" для спутников НАТО. В ВСУ высмеяли поведение российских военных

Фото: оккупанты выстраиваются на морозе, позируя для спутников НАТО (vitalykuzmin.net)

Оккупанты на аэродроме "Энгельс" выстроились на морозе, чтобы попасть в объективы разведывательных спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Вооруженных сил Украины.