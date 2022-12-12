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Оккупанты "позируют" для спутников НАТО. В ВСУ высмеяли поведение российских военных

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Россия, Понедельник 12 декабря 2022 22:40
Оккупанты "позируют" для спутников НАТО. В ВСУ высмеяли поведение российских военных Фото: оккупанты выстраиваются на морозе, позируя для спутников НАТО (vitalykuzmin.net)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты на аэродроме "Энгельс" выстроились на морозе, чтобы попасть в объективы разведывательных спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, оккупанты два часа стояли на морозе всем личным составом аэродрома, чтобы попасть в объектив спутника НАТО. И все это из-за своей пропаганды.

"Нечасто весь личный состав российской военной части в парадной форме встречает разведывательный спутник НАТО. Уважают...", - высмеяли поведение российских военных в ВСУ.

Оккупанты &quot;позируют&quot; для спутников НАТО. В ВСУ высмеяли поведение российских военных

Напомним, что в последнее время на российских авиабазах начались взрывы. В частности, такие инциденты были зафиксированы на авиабазах "Энгельс" и "Дягилево". После стало известно, что россияне переместили из "Дягилево" 10 своих самолетов, которыми они, в частности, выпускают ракеты по городам Украины.

Ранее мы писали, что самолет тушили пожарные: появились новые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс".

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