Окупанти повторно атакували центр Харкова, є влучання

Російські окупанти 25 липня ввечері завдали повторних ударів по центру Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"Зафіксовано ще одне влучання в центрі міста, недалеко від першого "прильоту". Поки що - без постраждалих", - зазначив міський голова.
Оновлено 21:45
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у Київському районі Харкова було зафіксовано другий "приліт" дрону.
За його словами, безпілотник ударив по дереву. Внаслідок цього пошкоджено вікна будівлі, що знаходиться неподалік.
Синєгубов підтвердив, що постраждалих через атаку немає.
Оновлено 22:40
В районі 22:20 в центрі Харкова пролунав ще один вибух. Як повідомив мер Терехов, за уточненою інформацією ситуаційного центру, ворожий дрон типу "Черніка" вибухнув у повітрі.
Станом на зараз без наслідків на землі та постраждалих.
Нагадаємо, перший удар по центру Харкова росіяни завдали близько 19:45. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що для атаки ворог використовував дрон "Черніка".
За його словами, внаслідок удару було пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформації про постраждалих станом на зараз немає.
До слова, росіяни також сьогодні били по Харкову керованою авіабомбою. Вони цілилися по туберкульозному диспансеру.
Через чергову терористичну атаку ворога 17 людей постраждали. Серед них - одна дитина.
Лише одну людину госпіталізували, йдеться про співробітницю пошкодженого медичного закладу.
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