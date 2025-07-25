Окупанти повторно атакували центр Харкова, є влучання

"Зафіксовано ще одне влучання в центрі міста, недалеко від першого "прильоту". Поки що - без постраждалих", - зазначив міський голова.

Оновлено 21:45

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у Київському районі Харкова було зафіксовано другий "приліт" дрону.

За його словами, безпілотник ударив по дереву. Внаслідок цього пошкоджено вікна будівлі, що знаходиться неподалік.

Синєгубов підтвердив, що постраждалих через атаку немає.

Оновлено 22:40

В районі 22:20 в центрі Харкова пролунав ще один вибух. Як повідомив мер Терехов, за уточненою інформацією ситуаційного центру, ворожий дрон типу "Черніка" вибухнув у повітрі.

Станом на зараз без наслідків на землі та постраждалих.