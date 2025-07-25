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Оккупанты повторно атаковали центр Харькова

Иллюстративное фото: РФ ударила по центру Харькова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 25 июля вечером нанесли уже второй удар по центру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого "прилета". Пока - без пострадавших", - отметил городской глава. 

Обновлено 21:45

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в Киевском районе Харькова был зафиксирован второй "прилет" дрона. 

По его словам, беспилотник ударил по дереву. В результате этого повреждены окна здания, которая находится неподалеку. 

Синегубов подтвердил, что пострадавших из-за атаки нет. 

Удар по Харькову

Напомним, первый удар по центру Харькова россияне нанесли около 19:45. Мэр города Игорь Терехов отметил, что для атаки враг использовал дрон "Черника".

По его словам, в результате удара был поврежден многоэтажный дом. Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет.

К слову, россияне также сегодня били по Харькову управляемой авиабомбой. Они целились по туберкулезному диспансеру.

Из-за очередной террористической атаки врага 17 человек пострадали. Среди них - один ребенок.

Только одного человека госпитализировали, речь о сотруднице поврежденного медицинского учреждения.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов