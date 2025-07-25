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Удар по тубдиспансеру в Харкові: кількість постраждалих зросла до 17

Харків, П'ятниця 25 липня 2025 16:59
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Удар по тубдиспансеру в Харкові: кількість постраждалих зросла до 17 Фото: у Харкові багато постраждалих через удар росіян (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували авіабомбою туберкульозний диспансер у Харкові. Відомо про щонайменше 17 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

Він зазначив, що кількість поранених через удар по Харкову знову зросла.

"За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема - 12-річній дівчинці", - розповів чиновник.

Синєгубов уточнив, що співробітниця пошкодженого медичного закладу перебуває в лікарні. Решта постраждалих отримали необхідну допомогу на місці, їх не госпіталізували.

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Харкову керованою авіабомбою. "Приліт" був по медичному закладу.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер.

Через удар третій поверх і перекриття будівлі було зруйновано.

Згідно з останніми даними, було відомо про 14 постраждалих мирних жителів унаслідок атаки, а також одного загиблого.

Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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Харків Авіаудари Війна в Україні
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