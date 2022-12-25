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Окупанти повністю знищили єдину церкву в селі Херсонської області, - Резніков

Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові повністю зруйнували церкву в Киселівці Херсонської області. Яка була єдиною в цьому селі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно росіяни з міномета обстріляли населений пункт Степанівка, що в передмісті Херсону, ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Додамо, що російські військові не припиняють терор звільненої Херсонської області. Вчора ворог завдав масованого удару по центру Херсона, внаслідок чого більше десятка людей загинули, а більш як 60 поранені.

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Херсонська областьОлексій РезніковОбстріл