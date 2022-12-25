Окупанти повністю знищили єдину церкву в селі Херсонської області, - Резніков

"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно росіяни з міномета обстріляли населений пункт Степанівка, що в передмісті Херсону, ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Додамо, що російські військові не припиняють терор звільненої Херсонської області. Вчора ворог завдав масованого удару по центру Херсона, внаслідок чого більше десятка людей загинули, а більш як 60 поранені.

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