Оккупанты полностью уничтожили единственную церковь в селе Херсонской области, - Резников

"Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) была полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает религиозные сооружения во время военных действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения религии", - написал Резников.

Напомним, недавно россияне из миномета обстреляли населенный пункт Степановка в пригороде Херсона, вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

Добавим, что российские военные не прекращают террор освобожденной Херсонской области. Вчера враг нанес массированный удар по центру Херсона, в результате чего более десятка человек погибли, а более 60 ранены.

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