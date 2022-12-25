Знали, що там будуть люди. З'явились подробиці обстрілу Херсона

"Щодо Херсона - це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об’єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б’ють. Це було виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей", - розповів він..

Так, за його словами, один удар припав поруч з Центральним ринком, другий - поруч з центральним супермаркетом біля площі Свободи на вулиці Ушакова, там, де завжди були люди.