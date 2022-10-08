Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Внаслідок обстрілів російських окупантів була пошкоджена остання лінія зв‘язку Запорізької АЕС. Станцію повністю знеструмлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Так, наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи у такому режимі вистачить на 10 діб.
"Енергоатом" зазначає, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.
При цьому плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.
Вчора МАГАТЕ повідомло про обстріл промислової зони за межами Запорізької АЕС, в результаті чого була пошкоджена лінія електропередач.
При цьомі раніше зазначалося, що на станції планують перезапустити один із шести реакторів. Наразі усі вони перебувають у режимі холодної зупинки.
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