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Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС

Фото: оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов российских оккупантов была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС. Станция полностью обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Так, имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток.

"Энергоатом" отмечает, что требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

При этом планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.

Вчера МАГАТЭ сообщило об обстреле промышленной зоны за пределами Запорожской АЭС, в результате чего была повреждена линия электропередач.

При этом ранее отмечалось, что на станции планируется перезапустить один из шести реакторов. Все они находятся в режиме холодной остановки.

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Запорожская АЭС