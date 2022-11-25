Окупанти повідомляють про новий обмін полоненими

Окупанти заявляють про новий обмін військовополоненими за формою "9 на 9". Обмін нібито має відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу "ДНР" Дениса Пушиліна.

Варто зазначити, що інформацію про новий обмін полоненими поки що не коментують в Україні.

"Сьогодні з Україною відбувається обмін за формулою 9 на 9", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.

Також Україна повернула з полону ще 50 захисників.

Президент Володимир Зеленський висловився про звільнення 50 військових із російського полону в рамках обміну 24 листопада. Глава держави наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб повернути всіх, кого утримують окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.