RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты сообщают о новом обмене пленными

Фото: Оккупанты сообщают о новом обмене пленными (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты заявляют о новом обмене военнопленными по форме "9 на 9". Обмен якобы должен произойти сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу "ДНР" Дениса Пушилина.

"Сегодня с Украиной происходит обмен по формуле 9 на 9", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что информацию о новом обмене пленными пока не комментируют в Украине.

Напомним, что Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского.

Также Украина вернула из плена еще 50 защитников.

Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого содержат оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине