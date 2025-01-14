Окупанти посилюють ППО в Криму: партизани виявили нові позиції біля Федорівки

Партизани виявили нові оборонні позиції росіян біля населеного пункту Федорівка, що у тимчасово окупованому Криму. Окупанти обладнують засобами РЕБ і готують вогневі точки для боротьби з дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
На думку партизанського руху, через збільшення частоти успішних атак українських дронів по військових об'єктах, окупанти в Криму намагаються посилити засоби ППО.
"Свої позиції вони намагаються маскувати, але від місцевих жителів складно щось приховати. Тим паче коли в раніше непримітних місцях з'являються блокпости, рухається техніка і військові. А до таких об'єктів у наших агентів особливий інтерес", - пишуть в "АТЕШ".
Партизани також розповіли, що усю інформацію про позиції, переміщення та озброєння разом із детальними координатами передано Силам оборони України.
Раніше ми писали про те, що біля окупованого Джанкоя на півночі Криму було зафіксоване переміщення військової колони російських загарбників.
Днями стало відомо, що в районі військового аеродрому "Гвардійське" біля окупованого Сімферополя в Криму російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.