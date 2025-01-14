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Оккупанты усиливают ПВО в Крыму: партизаны обнаружили новые позиции возле Федоровки

Иллюстративное фото: партизаны обнаружили новые позиции россиян возле Федоровки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили новые оборонительные позиции россиян возле населенного пункта Федоровка, что во временно оккупированном Крыму. Оккупанты оборудуют средствами РЭБ и готовят огневые точки для борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По мнению партизанского движения, из-за увеличения частоты успешных атак украинских дронов по военным объектам, оккупанты в Крыму пытаются усилить средства ПВО.

"Свои позиции они пытаются маскировать, но от местных жителей сложно что-то скрыть. Тем более когда в ранее неприметных местах появляются блокпосты, движется техника и военные. А к таким объектам у наших агентов особый интерес", - пишут в "АТЕШ".

Партизаны также рассказали, что вся информация о позициях, перемещениях и вооружении вместе с детальными координатами передана Силам обороны Украины.

Фото: оккупанты усиливают ПВО в Крыму (t.me/atesh_ua)

Ранее мы писали о том, что возле оккупированного Джанкоя на севере Крыма было зафиксировано перемещение военной колонны российских захватчиков.

На днях стало известно, что в районе военного аэродрома "Гвардейское" возле оккупированного Симферополя в Крыму российские захватчики наращивают силы и средства противовоздушной обороны.

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