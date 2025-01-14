Оккупанты усиливают ПВО в Крыму: партизаны обнаружили новые позиции возле Федоровки

По мнению партизанского движения, из-за увеличения частоты успешных атак украинских дронов по военным объектам, оккупанты в Крыму пытаются усилить средства ПВО.

"Свои позиции они пытаются маскировать, но от местных жителей сложно что-то скрыть. Тем более когда в ранее неприметных местах появляются блокпосты, движется техника и военные. А к таким объектам у наших агентов особый интерес", - пишут в "АТЕШ".

Партизаны также рассказали, что вся информация о позициях, перемещениях и вооружении вместе с детальными координатами передана Силам обороны Украины.

Фото: оккупанты усиливают ПВО в Крыму (t.me/atesh_ua)

Ранее мы писали о том, что возле оккупированного Джанкоя на севере Крыма было зафиксировано перемещение военной колонны российских захватчиков.