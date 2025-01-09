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Партизани відстежили переміщення колони техніки окупантів на півночі Криму

Четвер 09 січня 2025 08:06
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Партизани відстежили переміщення колони техніки окупантів на півночі Криму Ілюстративне фото: в окупованому Криму помітили переміщення військової колони РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Біля тимчасово окупованого Джанкоя на півночі кримського півострова було зафіксоване переміщення військової колони російських загарбників. Ворог перевозим орім солдатів також боєприпаси для систем ППО та багато пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Представники підпілля вранці 9 січня розповіли, що їхні агенти відстежили переміщення колони техніки ЗС РФ в окупованому Криму.

Зазначається, що до складу такої колони особового складу ворожої армії та гармат входили "БК для ППО, а також велика кількість цистерн з паливом".

"Всю зібрану інформацію та детальний маршрут ми передали Силам Оборони України. А вони вміють зробити так, що від цього "добра" нічого не залишиться", - йдеться в публікації руху.

Крім того, в "АТЕШ" також оприлюднили кадри техніки із даної колони противника.

Зазначимо, що за даними представників українського партизанського руху "Атеш", через Джанкой часто російські загарбники перекидають, зокрема залізницею, військову техніку на материкову частину України. Так, Джанкой для окупантів є важливим військових хабом в плані логістики.

Партизани відстежили переміщення колони техніки окупантів на півночі Криму

Розташування Джанкоя на мапі Криму (фото: скрін google.com/maps)

Нагадаємо, днями повідомлялося, що партизани розвідали один зі штабів російських окупантів у санаторії в Криму.

Також на початку січня представники українського підпілля знайшли замаскований склад зі снарядами військ РФ на кримському півострові.

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