Окупанти посилили обстріли на півночі Харківської області: під щільним вогнем Вовчанськ

Як зазначає Синєгубов, усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Також російські війська безрезультатно намагались прорвати кордон силами ДРГ.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - наголошує голова Харківської ОВА.

Він зауважив, що усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", - заявив Синєгубов.

Водночас як повідомив керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, Вовчанськ перебуває під щільним ворожим вогнем з третьої ночі.

"Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону немає (росіянами - ред.)... Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось", - повідомив Гамбарашвілі.