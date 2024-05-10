Окупанти посилили обстріли на півночі Харківської області: під щільним вогнем Вовчанськ

Окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім завдаючи ударів по місту Вовчанськ. Наразі у місті проводиться евакуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Як зазначає Синєгубов, усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Також російські війська безрезультатно намагались прорвати кордон силами ДРГ.
"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - наголошує голова Харківської ОВА.
Він зауважив, що усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.
"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", - заявив Синєгубов.
Водночас як повідомив керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, Вовчанськ перебуває під щільним ворожим вогнем з третьої ночі.
"Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону немає (росіянами - ред.)... Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось", - повідомив Гамбарашвілі.
Впродовж останнього місяця у мережі активно обговорюють ймовірність повторного наступу Росії на Харків. У ЗСУ наголошують, що окупанти не мають достатніх сил, щоб захопити одне з найбільших українських міст.
Водночас за даними Головного управління розвідки, російська армія може готувати наступ на Харківську та Сумську області на початку літа.
Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що у росіян могли бути плани наступу на Харків та Суми, зауваживши, що наразі невідомо, наскільки ці плани серйозні.
Про те, що відбувається на фронті чи буде наступ на Харків читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.
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