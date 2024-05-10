Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковской области: под плотным огнем Волчанск

Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, в первую очередь нанося удары по городу Волчанск. В настоящее время в городе проводится эвакуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Как отмечает Синегубов, всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Также русские войска безрезультатно пытались прорвать границу силами ДРГ.
"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - подчеркивает председатель Харьковской ОВА.
Он отметил, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.
"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - заявил Синегубов.
В то же время, как сообщил руководитель Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвилі, Волчанск находится под плотным вражеским огнем с трех ночи.
"Сложно сказать, из каких именно населенных пунктов обстреливают. Пересечения границы нет (россиянами – ред.)... Занимаемся эвакуацией. Детей в городе не осталось", - сообщил Гамбарашвили.
В течение последнего месяца в сети активно обсуждается вероятность повторного наступления России на Харьков. В ВСУ отмечают, что оккупанты не имеют достаточных сил, чтобы захватить один из крупнейших украинских городов.
В то же время, по данным Главного управления разведки, российская армия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в начале лета.
Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян могли быть планы наступления на Харьков и Сумы, заметив, что пока неизвестно, насколько эти планы серьезны.
О том, что происходит на фронте будет ли наступление на Харьков, читайте подробнее в материале РБК-Украина.
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