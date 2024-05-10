Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковской области: под плотным огнем Волчанск

Как отмечает Синегубов, всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Также русские войска безрезультатно пытались прорвать границу силами ДРГ.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - подчеркивает председатель Харьковской ОВА.

Он отметил, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - заявил Синегубов.

В то же время, как сообщил руководитель Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвилі, Волчанск находится под плотным вражеским огнем с трех ночи.

"Сложно сказать, из каких именно населенных пунктов обстреливают. Пересечения границы нет (россиянами – ред.)... Занимаемся эвакуацией. Детей в городе не осталось", - сообщил Гамбарашвили.