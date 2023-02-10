Окупанти посилили контроль за виїздом з Маріуполя, розташували снайперів, - міськрада

В Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом з міста. Розташували снайперів поруч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюються не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч", - пише Андрющенко.

Як відзначив радник міського голови, відповідний крок є провалом контрпартизанської діяльності ФСБ в окупованому місті.