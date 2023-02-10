RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов, - горсовет

Фото: оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируются не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - пишет Андрющенко.

Как отметил советник городского головы, соответствующий шаг является провалом контр-партизанской деятельности ФСБ в оккупированном городе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация