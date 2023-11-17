Окупанти посилили атаки на Авдіївку: намагаються захопити промзону

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промку (промзону - ред.), кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", - повідомив він.

Барабаш підкреслив, що наразі окупантам нічого не вдається, але вони не покидають спроб добитись хоч якихось успіхів.

Також він зазначив, що наразі на позиціях "гаряче", а у самому місті вночі було більш-менш спокійно.

