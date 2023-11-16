Ворог знову активізувався в районі Авдіївки. В МВА розповіли про тактику РФ

В останні декілька днів російські війська знову активізувались на Авдіївському напрямку. Наразі дуже "гаряче" в районі промзони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Дуже гаряче. Дійсно в останні декілька днів ворог знову активізувався. Здебільшого на напрямку "промки". Веде там штурмові дії з застосуванням броньованої і колісної техніки. Штурмує по флангах - з півдня, з півночі трохи менше активності. Але все одно застосовує піхоту майже цілодобово. Ну і звичайно гатять - цілодобово по позиціях навколо міста і по самому місту", - розповів він.

За словами Барабаша, за добу близько 30 масованих обстрілів відбулось по території громади.

"Ну і авіабомбові, авіаракетні удари, звичайно. На жаль, я вже не пам’ятаю добу, коли їх не було. Кожну добу вони б’ють по місту. Здебільшого по багатоповерховій забудові. За вчора 12 таких ударів відбулося", - додав голова МВА.

Ситуація в районі Авдіївки

Окупанти з десятих чисел жовтня не залишають спроб захопити Авдіївку. Спочатку ворог накривав місто ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових та десятками техніки. Інтервали активізації змінювалися на дні так званого "затишшя". Наприклад, після кількох днів "тиші" перед цим нова хвиля активізації відзначалася 19 жовтня.

Як раніше зізнавався Барабаш, цей наступ окупантів на Авдіївку став наймасштабнішим, якого не було з 2014 року. Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснювали, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.