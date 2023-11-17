Оккупанты усилили атаки на Авдеевку: пытаются захватить промзону

"Очень горячо на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промку (промзону - ред.), бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", - сообщил он.

Барабаш подчеркнул, что пока оккупантам ничего не удается, но они не покидают попыток добиться хоть каких-то успехов.

Также он отметил, что на позициях "горячее", а в самом городе ночью было более-менее спокойно.