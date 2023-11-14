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Зеленський про Авдіївку: від кількості російських втрат буде залежати хід війни

Вівторок 14 листопада 2023 22:20
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Зеленський про Авдіївку: від кількості російських втрат буде залежати хід війни Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія зазнає значних втрат серед техніки та особового складу на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно", - розповів президент.

Зеленський звернувся до українських військових і подякував кожному, хто тримає позиції та виконує бойові завдання.

"Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни", - підкреслив він.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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