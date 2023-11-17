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Окупанти посилили атаки на Авдіївку: намагаються захопити промзону

Авдіївка, П'ятниця 17 листопада 2023 08:59
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Окупанти посилили атаки на Авдіївку: намагаються захопити промзону Фото: россійські окупанти штурмують промзону Авдіївки (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Авдіївському напрямку ворог знову здійснює активні атаки. Наразі окупанти намагаються штурмувати промзону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промку (промзону - ред.), кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", - повідомив він.

Барабаш підкреслив, що наразі окупантам нічого не вдається, але вони не покидають спроб добитись хоч якихось успіхів.

Також він зазначив, що наразі на позиціях "гаряче", а у самому місті вночі було більш-менш спокійно.

Вчора Барабаш повідомив про те, що в останні декілька днів російські війська знову активізувались на Авдіївському напрямку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак за минулу добу.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія зазнає значних втрат серед техніки та особового складу на Авдіївському напрямку.

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