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Оккупанты усилили атаки на Авдеевку: пытаются захватить промзону

Авдеевка, Пятница 17 ноября 2023 08:59
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Оккупанты усилили атаки на Авдеевку: пытаются захватить промзону Фото: российские оккупанты штурмуют промзону Авдеевки (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

На Авдеевском направлении враг снова совершает активные атаки. Сейчас оккупанты пытаются штурмовать промзону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.

"Очень горячо на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промку (промзону - ред.), бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", - сообщил он.

Барабаш подчеркнул, что пока оккупантам ничего не удается, но они не покидают попыток добиться хоть каких-то успехов.

Также он отметил, что на позициях "горячее", а в самом городе ночью было более-менее спокойно.

Вчера Барабаш сообщил о том, что в последние несколько дней российские войска снова активизировались на Авдеевском направлении.

Ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак за минувшие сутки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия несет значительные потери среди техники и личного состава на Авдеевском направлении.

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