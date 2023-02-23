Окупанти пошкодили та знищили понад 86 тисяч будинків в Донецькій області, - ОВА

Армія РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. Від початку вторгнення окупанти пошкодили та знищили 86 870 тисяч будинків в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Були зруйновані або пошкоджені 86 870 будинків, з них 5 395 багатоквартирних, і приватний житловий сектор - 81 475", - йдеться у заяві.
За словами Кириленка, росіяни пошкодили 63 котельні, 20 мостів, майже 450 кілометрів газогонів.
Армія РФ обстрілює заклади освіти, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено 720 будівель.
Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, російські військові обстріляли Часів Яр та Красногорівку у Донецькій області.
Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.