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Окупанти пошкодили та знищили понад 86 тисяч будинків в Донецькій області, - ОВА

Фото: Окупанти пошкодили та знищили понад 86 тисяч будинків в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Армія РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. Від початку вторгнення окупанти пошкодили та знищили 86 870 тисяч будинків в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Були зруйновані або пошкоджені 86 870 будинків, з них 5 395 багатоквартирних, і приватний житловий сектор - 81 475", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, росіяни пошкодили 63 котельні, 20 мостів, майже 450 кілометрів газогонів.

Армія РФ обстрілює заклади освіти, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено 720 будівель.

Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, російські військові обстріляли Часів Яр та Красногорівку у Донецькій області.

Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

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