Окупанти пошкодили та знищили понад 86 тисяч будинків в Донецькій області, - ОВА

Армія РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. Від початку вторгнення окупанти пошкодили та знищили 86 870 тисяч будинків в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Були зруйновані або пошкоджені 86 870 будинків, з них 5 395 багатоквартирних, і приватний житловий сектор - 81 475", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, росіяни пошкодили 63 котельні, 20 мостів, майже 450 кілометрів газогонів.

Армія РФ обстрілює заклади освіти, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено 720 будівель.