Оккупанты повредили и уничтожили более 86 тысяч домов в Донецкой области, - ОВА

Армия РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Были разрушены или повреждены 86 870 домов, из них 5 395 многоквартирных, и частный жилищный сектор - 81475", - говорится в заявлении.
По словам Кириленко, россияне повредили 63 котельных, 20 мостов, почти 450 километров газопроводов.
Армия РФ обстреливает учебные заведения, в результате чего было разрушено и повреждено 720 зданий.
Напомним, что в четверг, 23 февраля, российские военные обстреляли Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области.
Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.
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