Окупанти пошкодили судна іноземних компаній у Херсоні: стався витік палива

"Російським снарядом було пробито корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", - сказано в повідомленні ОВА.

У відомстві наголосили, що екіпажу судна вже вдалося локалізувати витік.