Два турецькі судна пошкоджені при ракетному ударі РФ у порту Херсона
Два турецькі судна отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
За словами представника турецької компанії Хусейна Чебі, внаслідок ракетного удару сталася пожежа на турецькому кораблі Tuzla, що знаходиться в порту.
Друге судно, Ferahnaz, знаходилося в порту близько року через бойові дії.
russians hit the Turkish ship "Tuzla" в port of Kherson pic.twitter.com/Jm5dNDDkUX— Serhii Sternenko (@sternenko) January 25, 2023
"Судна в порту стоять пліч-о-пліч. Деякі прямо біля причалу, деякі в якірній зоні. Tuzla стояла біля причалу, де й отримала пошкодження. З екіпажу у нас там тільки одна людина, капітан. Він у безпеці", - повідомив представник турецької сторони.
Нагадаємо, судно Banglar Samriddhu було атаковане російською ракетою в порту "Ольвія". Від завданого удару спалахнула надбудова, почалася пожежа.
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