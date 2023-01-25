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Два турецькі судна пошкоджені при ракетному ударі РФ у порту Херсона

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Херсон, Середа 25 січня 2023 23:36
Два турецькі судна пошкоджені при ракетному ударі РФ у порту Херсона Фото: два турецькі судна пошкоджено при ракетному ударі РФ (twitter.com/UKikaski)
Автор: Артур Родивилов

Два турецькі судна отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За словами представника турецької компанії Хусейна Чебі, внаслідок ракетного удару сталася пожежа на турецькому кораблі Tuzla, що знаходиться в порту.

Друге судно, Ferahnaz, знаходилося в порту близько року через бойові дії.

"Судна в порту стоять пліч-о-пліч. Деякі прямо біля причалу, деякі в якірній зоні. Tuzla стояла біля причалу, де й отримала пошкодження. З екіпажу у нас там тільки одна людина, капітан. Він у безпеці", - повідомив представник турецької сторони.

Нагадаємо, судно Banglar Samriddhu було атаковане російською ракетою в порту "Ольвія". Від завданого удару спалахнула надбудова, почалася пожежа.

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