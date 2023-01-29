RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне: произошла утечка топлива

Иллюстративное фото: оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при помощи обстрела повредили суда иностранных компаний, которые находились в Херсонском порту. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", - сказано в сообщении ОВА.

В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.

Напомним, 25 января стало известно, что два турецких суда были повреждены в порту Херсона из-за обстрела россиян.

Также мы писали, что 29 января россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонНафтаДнипроВойна России против Украины