Оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне: произошла утечка топлива

Российские оккупанты при помощи обстрела повредили суда иностранных компаний, которые находились в Херсонском порту. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
"Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", - сказано в сообщении ОВА.
В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.
Напомним, 25 января стало известно, что два турецких суда были повреждены в порту Херсона из-за обстрела россиян.
Также мы писали, что 29 января россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.