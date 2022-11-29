Окупанти пошкодили електролінії у Сумській області: без світла залишилися тисячі жителів

За його словами, в Ямпільській громаді 2676 абонентів без електропостачання, у Глухівській - сім, у Краснопільській - 649 та у Білопільській - 64.

"На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення", - зазначив Живицький.

Також, за його словами, ворог сьогодні, 29 листопада, обстріляв чотири громади у регіоні. У Новослобідській громаді зафіксували 29 "прильотів" з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено зерносклади, два трактори, три автомобілі, адмінбудівлю та ЛЕП.

У Ворожбянській громаді було 30 "прильотів". Пошкоджено 10 житлових будинків.

Краснопільську громаду окупанти обстрілювали з артилерії шість разів протягом дня. Там було пошкоджено легковий автомобіль.

У Дружбівській громаді також зафіксували "прильоти" з артилерії. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та електромережі.